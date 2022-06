Onduidelijkheid in zoektocht naar vermiste Britse journalist en Braziliaanse expert: “Lichamen gevonden, vastgebonden aan boom"

Er is onduidelijkheid ontstaan in de zoektocht naar de vermiste Britse journalist Dom Phillips en zijn reisgezel. Eerder op de dag zouden twee lichamen gevonden zijn in het Braziliaanse Amazonewoud. De vrouw van Philips zei maandag tegen Braziliaanse media dat beide mannen dood waren gevonden in het Amazoneregenwoud, maar volgens de autoriteiten klopt dat niet.

Dom Phillips (57), een Britse journalist die onder meer voor 'The Guardian’, ‘The New York Times' en ‘Washington Post’ schrijft, is reeds sinds zondag 5 juni vermist. Hij bevond zich op dat moment in een uithoek van het Braziliaanse Amazonegebied waar hij samen met Bruno Araujo Pereira (41) - een specialist wat betreft inheemse volkeren - rondreisde in het kader van een boek.

Lichamen of ‘biologisch materiaal’

Vandaag werd door internationale media bericht dat er twee lichamen zouden zijn gevonden. De Britse krant The Guardian, waar Phillips voor schrijft, meldde dat de Braziliaanse ambassadeur in Londen de familie van Phillips heeft gebeld over die vondst. Ze waren vastgebonden aan een boom, maar hun identiteit stond nog niet vast. Volgens de vrouw van Phillips ging het wel degelijk om haar man, maar dat werd door de autoriteiten tegengesproken.

Ook president Jair Bolsonaro zegt dat er menselijke resten zijn gevonden. Volgens hem werden ze drijvend op een rivier aangetroffen. Een zoekteam laat dan weer weten dat de zoektocht naar de twee vermisten nog niets heeft opgeleverd maar dat ‘biologisch materiaal’ en de bezittingen van de twee vermisten nog volop worden onderzocht.

Zaterdag heeft de federale politie van Brazilië een rugtas, een broek en schoenen gevonden die vermoedelijk van de twee mannen waren. Volgens lokale media zijn de spullen gevonden in de buurt van het huis van een man die gearresteerd is in de zaak. Hij zou volgens getuigen Phillips en Pereira bij de rivier hebben achtervolgd.

Doodsbedreigingen

Phillips schrijft voor de Britse krant The Guardian en Pereira werkt voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. De twee waren samen op expeditie in de Valle Do Javari, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen van lokale boeren voor een boek over milieubehoud. In het gebied vinden steeds meer illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel plaats.

De journalist en de Braziliaanse expert werden reeds voor hun verdwijning bedreigd, zo meldden lokale organisaties. Het ging onder meer om doodsbedreigingen van mijnbouwers en houtkappers die illegaal aan de slag zijn in het Amazonegebied. De journalist bracht meerdere keren zulke illegale operaties in kaart.