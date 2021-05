Onderzoeksrapport toont aan: islamofobieprobleem binnen Britse Conservatieve Partij

Boris Johnson haalt zwaar uit in column: "Vrouwen in boerka zien eruit als bankovervallers of brievenbussen"

“We hebben bewijzen gevonden van discriminatie. En hoewel het probleem niet systematisch is, moet de partij nu actie ondernemen om het uit te roeien”, zo vat professor Swaran Singh de inhoud van zijn rapport samen bij de openbare omroep BBC. “De anti-islamgevoelens blijven een probleem binnen de partij. Het is schadelijk voor de partij en doet afbreuk aan een belangrijk deel van de samenleving”, staat ook in het rapport.

Column Johnson

Het onderzoek is een uitloper van een omstreden column van Boris Johnson in The Telegraph in augustus 2018. Johnson, die toen nog geen premier was, had vrouwen die een boerka dragen spottend vergeleken met “bankrovers” en “brievenbussen”. Wegens de daaropvolgende discussies over mogelijke islamofobie binnen de partij, werd in december 2019 een onafhankelijk onderzoek besteld.