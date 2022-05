Onderzoeksrapport over feestjes in ambtswoning van Britse premier gepubliceerd: “Leidinggevenden moeten verantwoordelijkheid nemen”

Verantwoordelijkheid

“De leidinggevenden, zowel politiek als ambtelijk, moeten de verantwoordelijkheid dragen in de partygate-affaire”, zo staat in het langverwachte onderzoeksrapport van Gray. “Wat ook de oorspronkelijke bedoeling was, wat er op veel van deze bijeenkomsten gebeurde en hoe ze zich ontwikkelden, was niet in overeenstemming met de toenmalige coronamaatregelen”, staat er nog te lezen in de conclusie van het rapport.