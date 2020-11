Onderzoeksrapport: “Australische elitetroepen hebben 39 moorden gepleegd in Afghanistan”

Nederland­se experten adviseren om kerst met maximaal zes gasten te vieren, Vlieghe: “Situatie gaat dan nog altijd fragiel zijn”

18 november Het Nederlandse adviesorgaan Outbreak Management Team (OMT), vergelijkbaar met Celeval in ons land, denkt dat mensen de feestdagen in huiselijke kring moeten vieren, met een beperking van het aantal gasten per dag tot bijvoorbeeld zes. Ook hebben de experts een voorkeur om mensen alleen regionaal samen te laten komen. In ons land vindt infectiologe Erika Vlieghe het te vroeg voor dat soort adviezen.