Onderzoekscommissie over bestorming Capitool vernietigend: Trump keek urenlang tv en weigerde in te grijpen

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump "baande een weg van wetteloosheid en corruptie" tijdens de aanval op het Capitool vorig jaar. Dat zei voorzitter Bennie Thompson van de congrescommissie die de bestorming van het Amerikaanse parlement op 6 januari 2021 door Trump-aanhangers onderzoekt donderdag (lokale tijd) tijdens het begin van een hoorzitting. Hoge functionarissen getuigden dat de president tijdens de rellen urenlang televisie keek in de eetzaal van het Witte Huis.

Volgens Thompson moet er verantwoording worden afgelegd voor wat hij een aanval op de democratie noemde. "In de afgelopen anderhalve maand heeft het comité een verhaal verteld over een president die er alles aan heeft gedaan om een verkiezing ongedaan te maken", aldus Thompson. "Hij loog, hij pestte, hij verraadde zijn eed. Hij probeerde onze democratische instellingen te vernietigen." De voorzitter, die vanwege een coronabesmetting via een videoverbinding sprak, benadrukte dat er “verantwoording moet worden afgelegd, helemaal tot aan het Oval Office."

Harde consequenties

Thompson roept daarmee op tot zware consequenties voor toenmalig president Donald Trump en zijn medewerkers. “Als er voor 6 januari geen verantwoording wordt afgelegd, voor elk onderdeel van dat plan, vrees is dat we de voortdurende bedreiging van onze democratie niet zullen overwinnen”, zei Thompson. “Er moeten harde consequenties zijn voor de verantwoordelijken.”

Volgens de commissievoorzitter bestaat er geen twijfel dat Trump aan het hoofd stond van een gecoördineerde poging om de resultaten van de presidentsverkiezingen in 2020 ongedaan te maken. De Republikeinse president verloor de stembusgang tegen de Democraat Joe Biden. “Er kan geen twijfel over bestaan dat hij een menigte - waarvan hij wist dat ze zwaarbewapend, gewelddadig en woedend was - de opdracht gaf om een mars te houden naar het Capitool om te proberen de vreedzame machtsoverdracht te verhinderen.”

Justitieminister: “Niemand staat boven de wet”

De parlementaire onderzoekscommissie - opgericht in juli vorig jaar - kan zelf geen strafrechtelijke stappen zetten, maar zal wel een eindrapport opstellen met een aanbeveling. Het is dan aan het ministerie van Justitie om al dan niet actie te ondernemen. Minister van Justitie Merrick Garland had woensdag alvast te kennen gegeven dat “niemand boven de wet” en dat niets het ministerie zou beletten om eventueel ook oud-president Trump aan te klagen.

De commissie, die bestaat uit zeven Democraten en twee Republikeinen, houdt momenteel zijn achtste openbare hoorzitting over de aanval op het Capitool. Tijdens de bijeenkomst wordt bijna van minuut tot minuut besproken wat Trump deed en naliet toen zijn aanhangers het Capitool bestormden. Volgens het Republikeinse commissielid Adam Kinzinger was de president tevreden over het geweld.

Volledig scherm Commissielid Adam Kinzinger. © ANP / EPA

“De menigte bereikte het doel van president Trump, dus greep hij natuurlijk niet in” om het geweld te stoppen tot meer dan drie uur nadat het was begonnen, zei Kinzinger. “President Trump verzuimde niet te handelen gedurende de 187 minuten tussen het verlaten van Ellipse (park waar hij een toespraak hield) en het zeggen tegen de menigte naar huis te gaan. Hij koos ervoor om niet in te grijpen.”

Hoge functionarissen, onder wie toenmalig Witte Huis-advocaat Pat Cipollone, getuigden op vooraf opgenomen videobeelden dat de president tijdens de rellen urenlang televisie keek in de eetzaal van het Witte Huis. Ze zeiden dat ze er niet van op de hoogte waren dat Trump telefoontjes pleegde naar kabinetsleden, onder wie de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken en Justitie, of de Nationale Garde die allemaal het geweld hadden kunnen stoppen.

Bewakers Pence vreesden voor hun leven

Bewakers van toenmalig vicepresident Mike Pence vreesden op 6 januari 2021 voor hun leven, zo wordt tijdens de zitting duidelijk. Lijfwachten van de geheime dienst vroegen over de radio door te geven dat ze afscheid namen van hun families, meldde een onherkenbaar gemaakte veiligheidsfunctionaris.

Eerder werden audio-opnames afgespeeld van radioberichten waarop te horen is dat de veiligheidsmedewerkers op zoek waren naar een veilige ontsnappingsroute voor Pence en die uiteindelijk vonden. De toenmalig vicepresident was in het Capitool om samen met het Congres formeel de verkiezingsoverwinning van Joe Biden vast te stellen toen het gebouw werd bestormd.

Volledig scherm Bewakers van toenmalig vicepresident Mike Pence vreesden op 6 januari 2021 voor hun leven, blijkt uit een audio-opname die tijdens de zitting wordt afgespeeld. © AFP

Nieuwe hoorzittingen in september

In september worden er nieuwe hoorzittingen gehouden, aangezien nieuw bewijsmateriaal en getuigen blijven binnenstromen, zei vicevoorzitter Liz Cheney aan het begin van de bijeenkomst. “Deuren zijn geopend, nieuwe dagvaardingen zijn uitgevaardigd en de dam begint te breken”, aldus de Republikeinse politica.

Bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 trokken duizenden aanhangers van Trump na een speech van het toenmalige staatshoofd naar het parlementsgebouw in Washington, waar het Congres de verkiezingsuitslag zou goedkeuren - en drongen er binnen. Bij de rellen vielen vijf doden.

Volledig scherm Vicevoorzitter Liz Cheney. © AFP