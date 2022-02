Onderzoekscommissie bestorming Capitool bekijkt documenten die Trump verscheurde en ‘verborgen probeerde te houden’

De documenten zijn afkomstig uit het nationale archief. Daar bewaren ze alle documenten van presidenten eens zij niet meer aan de macht zijn. Het archief bevestigt dat sommige Trump-documenten die in hun bezit zijn gekomen, verscheurd waren. Sommige documenten waren door verantwoordelijken uit het Witte Huis weer opnieuw aan elkaar geplakt met plakband. Andere documenten waren nog steeds in verscheurde toestand.

Meer dan 700 pagina’s

Volgens The Washington Post maken de documenten in kwestie deel uit van meer dan 700 pagina's die de National Archives overgemaakt heeft aan de onderzoekscommissie die de rol van toenmalig president Donald Trump onderzoekt bij de bestormingen van het parlement op 6 januari 2021.

Het parlement was toen bijeengekomen om de stemmen van de kiesmannen te tellen, wat normaliter een formele aangelegenheid is in de periode na de presidentsverkiezingen. Ditmaal bleef Trump erop hameren dat zijn rivaal Joe Biden onterecht de verkiezingen gewonnen had. Uiteindelijk kwam het tot gewelddadig protest en een bestorming van het Capitool.

Namen en notities

De onderzoekscommissie zelf weigert in te gaan op vragen over de verscheurde documenten. Medio januari was er wel de mededeling dat ze documenten aan het bekijken is die "de oud-president hoopte verborgen te houden". De 700 pagina's bevatten onder meer de namen van bezoekers aan het Witte Huis of van personen die hem die dag gebeld hebben, alsook notities over die ontmoetingen en gesprekken.