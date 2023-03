Onderzoekers stellen gruwelijke praktijken vast in Noord-Koreaanse gevangenissen: “Verkrachtingen, verhongering en gedwongen abortussen”

Exclusief interview met Oekraïense tophacker: “Het begon allemaal met onze ‘sofastrij­ders’. Die vielen vanuit hun zetel met hun laptop Russische websites aan”

Hij is één van die atypische strijders sinds Russische inval in Oekraïne, Nikita Knysj. Ex-medewerker bij de Oekraïense inlichtendienst SBU en intussen aanvoerder van misschien wel het grootste cyberleger van Europa. We kunnen hem exclusief spreken over de virtuele strijd van het land: “Voor hackers gelden geen regels in oorlogstijd.”