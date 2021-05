Onderzoekers schatten dodentol door corona op 6,9 miljoen, dubbel zoveel als schatting WHO

De coronapandemie zou meer dan twee keer zoveel doden kunnen hebben veroorzaakt als eerder werd aangenomen. Uit schattingen van onderzoekers van de Universiteit van Washington in de gelijknamige Amerikaanse staat is gebleken dat wereldwijd mogelijk 6,9 miljoen mensen zijn gestorven door een besmetting met het coronavirus. Dat heeft directeur Christopher Murray van het IHME, het verantwoordelijke instituut van de universiteit donderdag verklaard. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schatte het aantal coronadoden wereldwijd op dezelfde dag op ongeveer 3,2 miljoen.

In bijna elk land ter wereld zijn er aanzienlijke lacunes in de registratie van sterfgevallen, maar er zijn duidelijke verschillen tussen de landen, legt het instituut uit. Het vermoedt dat de reden voor de sterk uiteenlopende cijfers, zelfs in rijke landen zoals België en Duitsland, het gebrek aan registratie bij ouderen is, vooral in de langdurige zorg.

In het geval van Rusland wijken de officiële cijfers (WHO: ongeveer 112.000) bijzonder sterk af van de schatting van het instituut (ongeveer 593.600 sterfgevallen). In de VS schatten de onderzoekers het aantal sterfgevallen op ongeveer 905.300 (WHO: ongeveer 573.000). In het geval van India gaan de wetenschappers ervan uit dat het aantal doden bijna drie keer zo hoog is als geregistreerd, namelijk ongeveer 654.400 (WHO: ongeveer 230.000).

De onderzoekers baseren hun ramingen op de oversterfte: die wordt verkregen door de verwachte sterfgevallen door alle oorzaken in een bepaalde periode vóór de pandemie te vergelijken met de werkelijke sterfgevallen tijdens de pandemie. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat er tijdens de pandemie een verschuiving in de doodsoorzaken heeft plaatsgevonden. Zo waren er bijvoorbeeld minder verkeersongevallen als gevolg van de verminderde mobiliteit. Tegelijkertijd waren er bijvoorbeeld vertragingen bij de behandeling van andere ziekten. Na die factoren in rekening te brengen, hebben de onderzoekers een schatting gemaakt van het aantal sterfgevallen dat waarschijnlijk alleen te wijten is aan Covid-19, hoewel ze niet altijd als dusdanig werden geregistreerd.

Het IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) heeft voortdurend prognoses gepubliceerd van het aantal sterfgevallen tijdens de pandemie, met inbegrip van illustraties van de wijze waarop beschermende maatregelen zoals het dragen van een masker de resultaten van de pandemie zouden kunnen beïnvloeden. Het Witte Huis heeft herhaaldelijk modellen van de IHME geciteerd. Het instituut leidt het “Global Burden of Disease”-project, een studie waarvan de resultaten jaarlijks in het tijdschrift The Lancet worden gepubliceerd en waarin onder andere doodsoorzaken, ziekten en risicofactoren in landen over de hele wereld worden geanalyseerd.