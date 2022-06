Onderzoekers onthullen nieuwe details over mysterieuze moord op ouders ‘Baby Holly’

Er zijn nieuwe details bekendgemaakt over de mysterieuze verdwijning van de ouders van ‘Baby Holly’ en hoe ze precies aan hun einde kwamen. Tina Gail Linn (17) en Harold Dean Clouse Jr. (21) verhuisden in 1980 met hun dochtertje van Florida naar Texas, maar verdwenen van de ene dag op de andere van de aardbodem. Hun familie hoorde hen voor het laatst eind oktober dat jaar. Daarna niets meer. Tot er rond de jaarwisseling van 1981 plots een vreemd telefoontje binnenliep.

Dat bleek afkomstig te zijn van een vrouw die zich zuster Susan noemde, vertelt First Assistant Attorney General van Texas Brent Webster. “Ze zei dat ze belde vanuit Los Angeles in Californië en dat ze de wagen van Tina en Dean wilde teruggeven aan hun familie.”

Volgens zuster Susan had het koppel zich aangesloten bij een “religieuze groep” en “wilden ze geen contact meer met hun families”. “Ze zouden al hun bezittingen weggeven", aldus Webster. “Zuster Susan vroeg wel geld in ruil voor het overbrengen van de wagen naar Florida. De familie ging akkoord, maar verwittigde de lokale politie.”

Zuster Susan

Familieleden van het koppel ontmoetten zuster Susan en één of twee andere vrouwen uiteindelijk aan een racecircuit in Daytona, Florida. Volgens Webster was daar mogelijk ook een man bij. “De vrouwen droegen lange kleden en leken lid te zijn van een religieuze groep.”

Volledig scherm Baby Holly op een archieffoto. © FHD Forensics

Volgens de speurders pakte de politie de vrouwen op, maar officiële papieren daarvan zijn voorlopig onvindbaar. De wagen zou een rode (of bordeaux) tweedeurs AMC Concord uit 1978 geweest zijn.

Begin 1981 volgde een nieuwe ontwikkeling in het dossier, maar daar waren de speurders zich aanvankelijk niet van bewust. Tussen 6 en 11 januari werden in de bossen van de Texaanse stad Houston twee lichamen gevonden. Ze lagen in de buurt van Wallisville Road. Het ging om een man en een vrouw. De man bleek doodgeslagen, de vrouw was gewurgd. Volgens speurders waren ze vermoord tussen december 1980 en begin januari 1981.

Het duurde echter tot vorig jaar eer het koppel officieel geïdentificeerd werd, aan de hand van genetisch materiaal. Het bleek om Tina en Harold Clouse te gaan, die eigenlijk 400 kilometer verderop woonden, in Lewisville. De ontdekking leidde ook tot een doorbraak in de zoektocht naar hun dochtertje Holly Marie.

Kerk

Van haar was geen spoor gevonden op de plaats waar de lichamen van haar ouders ontdekt waren. Brent Webster onthulde gisteren echter dat het meisje achtergelaten was in een kerk in de staat Arizona. “Geen van deze mensen wordt echter als verdachte beschouwd”, klonk het.

Volledig scherm Baby Holly en een computerschets van hoe ze er vandaag de dag uit zou kunnen zien. © NCMEC

Holly Marie bleek naar de kerk gebracht te zijn door enkele vrouwen “die zichzelf identificeerden als leden van een rondtrekkende religieuze groep”, aldus Webster. Ze droegen witte gewaden en liepen op hun blote voeten. “Ze zeiden dat ze geloofden in het gescheiden houden van de mannelijke en vrouwelijke leden van hun kerk, dat ze vegetarisch waren en dat ze tegen het gebruik van leer waren. Ze vertelden ook dat ze al eerder een baby hadden afgestaan in de buurt van een wasserette.”

De groep zou rondgetrokken hebben in het zuidwesten van de VS: Californië, Arizona en mogelijk ook Texas.

Gisteren raakte bekend dat ‘Baby Holly’ na meer dan veertig jaar veilig en wel was teruggevonden. De vrouw is intussen 42 jaar en heeft vijf kinderen. Ze werd destijds geadopteerd door een gezin en woont in de zuidelijke staat Oklahoma. Ze werd ook op de hoogte gebracht van wie haar biologische familie is. Ze hebben dinsdag contact gehad en hopen volgens de autoriteiten om elkaar snel in levende lijve te kunnen ontmoeten.

Volledig scherm Baby Holly is intussen een 42-jarige moeder van vijf kinderen. © FHD Forensics

De familie van de Clouses gaven de zoektocht naar het koppel en hun dochter nooit op. De oma van Holly Marie, Donna Casasanta, vertelde dat ze het nieuws over haar kleindochter kreeg op Deans verjaardag. Hij zou dit jaar 63 geworden zijn. Ze noemde het “een geschenk uit de hemel”. “Ik heb meer dan veertig jaar gebeden om antwoorden en de Heer heeft er nu enkele gegeven”, zei ze volgens nieuwszender Fox News.

De speurders deden meteen een nieuwe oproep naar het publiek om eventuele nieuwe info te vinden die de vrouw en haar familie nog meer antwoorden kan geven. Onder meer over wie hen vermoordde en of ze inderdaad waren toegetreden tot een religieuze sekte.