Onderzoekers ontdekken massagraf in oosten van Kroatië.

Hoger beroep ‘Slager van de Balkan’ voor VN-tribunaal

De tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic, berucht door de moordpartijen rond het Bosnische Srebrenica, vecht vanaf dinsdag zijn veroordeling in hoger beroep aan. De zitting voor het internationale VN-tribunaal in Den Haag was uitgesteld, eerst in maart wegens een operatie die Mladic moest ondergaan en in juni vanwege corona. Ook de aanklagers zijn in beroep gegaan.

25 augustus