Onderzoeken afgerond in drie ‘cold cases’ die gelinkt waren aan seriemoordenaar Fourniret

Turkije pakt verdachten op om dreiging Nederlands consulaat

De Turkse inlichtingendienst MIT en de politie zijn een onderzoek gestart naar een mogelijke dreiging dat Islamitische Staat aanslagen wilde plegen op het Nederlandse en het Zweeds consulaat in Istanboel. Die volgde op de rel twee weken geleden in Den Haag en Stockholm rond een verscheuring en een verbranding van een koran. Turkse media melden dat de inlichtingendienst vreesde dat de Afghaanse tak van de terreurbeweging aanhangers in Turkije opdracht had gegeven de aanslagen te plegen.

5 februari