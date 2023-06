Onderzoek waarschuwt voor bedreiging van wereldwijd voedseltekort door hitte en droogte

Dit is echter niet de eerste waarschuwing voor de gevolgen van klimaatverandering op onze voedselvoorziening. Het recente rapport van het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC) voorspelt een toenemend risico op honger in de toekomst. De verschillende effecten van klimaatverandering kunnen de productie van essentiële gewassen zoals rijst, tarwe en maïs belemmeren.

Maatregelen

Erin Coughlan de Perez, een docent aan de Tufts University in de Verenigde Staten, benadrukte dat het belangrijk is om politieke leiders bewust te maken van de potentiële gevolgen van klimaatverandering. Zo kunnen zij tijdig maatregelen nemen ter voorbereiding op een dergelijke crisis. “Het kan verwoestend zijn voor tarwegewassen als we hittegolven krijgen die groter zijn dan wat we in het verleden hebben gezien. Plaatsen die geen extreme gebeurtenis of geen ramp hebben meegemaakt zullen waarschijnlijk niet voorbereid zijn op een dergelijke gebeurtenis”, vertelt Coughlan de Perez in een interview met ‘NBC News’.