Onderzoek tegen prominente Franse conservatieve politicus wegens nepjobs voor zijn ex-vrouw

Traditione­le gratie voor twee Amerikaan­se kalkoenen, maar lang zullen ze niet leven

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vanmiddag ter gelegenheid van Thanksgiving, nu donderdag, genade geschonken aan twee kalkoenen. De dag waarop God in de Verenigde Staten en Canada wordt bedankt voor de oogst van dit jaar, is ook de dag waarop traditioneel vooral veel kalkoen wordt gegeten. Maar twee kalkoenen ontsnappen al even traditioneel aan de oven. Dit jaar zijn dat Chocolate en Chip. Waar komt de opvallende gratietraditie vandaan? Waarom is er steeds meer kritiek? En zullen Chocolate en Chip ook echt ergens van hun oude dag kunnen genieten?

21 november