Onderzoek: “Samenwerking Europese buurlanden faalt tijdens coronapandemie”

De meeste Europese landsgrenzen gingen dit voorjaar op slot doordat de overheden geen onderlinge afspraken maakten over de verschillende nationale coronamaatregelen, concluderen onderzoekers die verbonden zijn aan de Universiteit Maastricht. Zo was er in België, Nederland en Duitsland een gebrekkige afstemming over economische steunmaatregelen voor grenswerkers.



Anders dan op het gebied van rampenbestrijding, zoals in 2000 bij de vuurwerkramp in Enschede, zijn er in het geval van Nederland, Duitsland en België geen protocollen of afspraken voor wederzijdse hulp in grensregio's in het geval van een pandemie. Enkele Duitse ziekenhuizen hebben Belgische en Nederlandse coronapatiënten opgenomen, maar dit was vooral te danken aan ad hoc-samenwerking en niet aan eerdere afspraken tussen de regeringen, klinkt het.