Onderzoek onthult schrijnende arbeidsomstandigheden op theeplantages in Sri Lanka

Enkele van ‘s werelds grootste theefabrikanten, waaronder Tetley en Lipton, onderzoeken de arbeidsomstandigheden op de plantages van hun leveranciers in Sri Lanka na een onderzoek van de Britse krant ‘The Guardian’. De theeplukkers beweren dat de eigenaars van de plantages hen niet hebben gesteund tijdens de ongekende economische crisis in het land, waardoor de prijzen van voedsel en medicijnen zijn gestegen zonder dat de lonen evenredig zijn toegenomen.

De plukkers meldden dat opzichters weigerden hen te betalen wat hen verschuldigd was en dat er sprake was van verbaal geweld. Sommige plukkers zeiden dat ze zo weinig geld hadden dat ze maaltijden moesten overslaan en zich gedwongen voelden hun kinderen naar het werk te sturen. Anderen beweren dat sommige opzichters van de plantages hebben geprobeerd de arbeiders te weinig te betalen. Lakshman Devanayagie, 33, zei: “Zelfs als we goede theebladeren plukken, zullen ze zeggen dat het niet goed genoeg is, en zullen ze het weggooien, of dat ze ons gaan korten op ons loon.”

Hoewel de theeplukkers niet gedwongen worden op de plantages te blijven, zijn er weinig andere werkmogelijkheden in de omgeving voor de theeplukkers, en velen hebben een beperkte opleiding.

Verbod meststoffen

De theeplukkers hebben het moeilijk sinds het land in een economische crisis stortte na een verbod op chemische meststoffen in 2021. Hierdoor werden de theeopbrengsten gedecimeerd en daalde de productie vorig jaar tot het laagste punt in 26 jaar. Arbeiders moeten minstens 18 kilogram per dag plukken om 1.000 Sri Lankaanse roepies (ongeveer 3 euro) te verdienen. Als ze minder plukken, krijgen ze een lager tarief voor elke kilo. In januari schatte het Wereldvoedselprogramma van de VN dat 44 procent van de gezinnen in de theeplantages te kampen had met voedselonzekerheid.

Jeevan Thondaman, Sri Lanka’s minister van Water en Infrastructuur van Landgoederen, zei dat de bevindingen “uitbuiting in zijn mooiste vorm” aantoonden. Hij zei: “We moeten een manier vinden om het proces van een betere werkomgeving te versnellen. En ik heb het gevoel dat we dat kunnen doen door internationale agentschappen zoals de VN en Fairtrade erbij te betrekken.”

Fairtrade, dat drie van de bezochte plantages heeft gecertificeerd, zei in een verklaring dat de plantages volgens de Fairtrade Standard for Hired Labour Organisations verplicht zijn de lonen aan te passen aan de inflatie. “Fairtrade neemt beschuldigingen van mishandeling van werknemers zeer serieus. De verbetering van de levensomstandigheden van arbeiders in moeilijke regio’s is een van de redenen waarom Fairtrade is opgericht”, aldus de organisatie.