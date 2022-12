Onderzoek naar tientallen Duitse agenten die Hitler-afbeeldingen verstuurden via WhatsApp

Corona en Russische oorlog hebben antisemi­tis­me verder aangewak­kerd: meer dan 110 incidenten in België in 2021

De coronapandemie en de Russische invasie in Oekraïne hebben het antisemitisme in Europa verder aangewakkerd. Dat blijkt uit een rapport van het Grondrechtenbureau van de Europese Unie (FRA). Omdat elk EU-land op een andere manier incidenten registreert, is het echter moeilijk om Jodenhaat effectief aan te pakken, klinkt het. In België ging het in 2021 volgens de website antisemitisme.be om 119 incidenten.

