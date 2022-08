Onderzoek naar spionage voor Moskou bij Duitse ministerie van Economische Zaken

Politie­agent schiet man dood bij controle vlak bij Belgische grens in Noord-Frank­rijk

Een politieagent heeft in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 3 uur een 23-jarige man doodgeschoten tijdens een politiecontrole in Neuville-en-Ferrain. Dat is een Franse gemeente op een tiental kilometer van Kortrijk. De agent is van zijn vrijheid beroofd.

30 augustus