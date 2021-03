Onderzoek naar rol ex-president Trump in Capitool-opstand loopt nog steeds

Het onderzoek naar de betrokkenheid van voormalig Amerikaans president Donald Trump bij de rellen in en rond het Capitool in Washington DC op 6 januari loopt nog steeds. Trump kan nog altijd aangeklaagd worden als er uiteindelijk aanwijzingen blijken te zijn dat hij zijn aanhangers heeft opgehitst bij de bestorming van het parlementsgebouw. Dat heeft de openbare aanklager van Washington DC gezegd.

Aanklager Michael Sherwin, verantwoordelijk voor het hoofdstedelijk gebied, zei in een interview op CBS dat het nog niet vast staat dat Trump vrijuit gaat. De ex-president werd vorige maand wel vrijgesproken in het impeachmentproces in de Senaat, maar er loopt nog altijd een strafrechtelijk onderzoek.

Volgens Sherman staat het vast dat Trump “de magneet was die mensen naar Washington DC heeft doen komen”. “Maar de vraag is, is hij ook strafrechtelijk schuldig voor alles wat er is gebeurd? Als je kijkt naar de beschikbare beelden en getuigenissen, zijn er genoeg mensen die zeggen dat ze naar de hoofdstad zijn gekomen omdat de president dat zei. Dus dat doet de naald in die richting overhellen. Anderzijds waren er ook militieleden die net zeiden dat ze naar Washington waren gekomen omdat Trump het slechts bij woorden hield. ‘Wij deden wat hij niet durfde’, die redenering.”

Volledig scherm Bij de aanval op het Capitool kwamen vijf mensen om het leven. © REUTERS

Berenspray

Ondertussen zijn al 400 Trump-aanhangers in staat van beschuldiging gesteld, meestal voor het gebruik van geweld tegen de aanwezige politie. Eens het onderzoek afgerond is, kunnen sommigen ook beschuldigd worden van opruiing. Als bovendien wordt vastgesteld dat Brian Sicknick, een van de aanwezige agenten, stierf door het geweld, zullen sommigen zelfs terechtstaan voor moord. In totaal werden meer dan honderd agenten aangevallen, Sicknick was een van hen. Hij stierf de volgende dag, maar de doodsoorzaak is tot nu toe nog niet officieel bekendgemaakt. Wel zijn al twee personen aangeklaagd omdat ze de 42-jarige agent hebben aangevallen met een anti-berenspray, schrijft The Guardian.

Volgens de openbare aanklager had de dodentol van de aanval, waarbij 5 mensen om het leven kwamen, nog veel hoger kunnen zijn. In verschillende auto's van Trump-aanhangers werden wapens aangetroffen, en een van hen had zelfs molotovcocktails bij met daarin een soort isolatiemateriaal. “Als die molotovcocktails ontploft waren, zou die brandende substantie in het rond geslingerd zijn en aan de slachtoffers blijven kleven zijn, zoals napalm.”

Volledig scherm Honderden Trump-aanhangers bestormden het Capitool op 6 januari. © REUTERS

Volledig scherm Sinds de aanval op 6 januari is de omgeving van het Capitool nog meer een versterkte burcht. © Photo News