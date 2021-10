Onderzoek naar Oostenrijks bondskanselier Kurz wegens corruptie

Montreal Huwelijks­aan­zoek in Canada eindigt in fatale crash: vliegtuig­je met spandoek ‘Wil je met me trouwen’ neerge­stort

5 oktober Wat een romantisch aanzoek had moeten zijn, is geëindigd in een drama. In de Canadese stad Montreal is een vliegtuigje neergestort dat achteraan een spandoek met de boodschap ‘Wil je met me trouwen?’ droeg. Toen de hulpdiensten op de plaats van het ongeval arriveerden, stond het vliegtuig bijna volledig in brand. Een passagier overleefde de crash niet, de piloot raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.