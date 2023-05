Onderzoek naar oorlogsmisdaden geopend na dood van Franse journalist in Oekraïne

Publieke opinie lijkt te keren in Rusland en Kremlin voelt de bui hangen: “Dit is een dramati­sche wending”

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de publieke opinie in Rusland over de oorlog in Oekraïne aan het veranderen is. Volgens de Russische politicoloog Grigory Yudin wordt er tegenwoordig “heel vaak” over een mogelijke nederlaag gepraat onder de Russische bevolking. “Dit is een dramatische wending tegenover de eerste maanden van de oorlog”, zegt hij. De afgelopen dagen doken ook nieuwe clous op die erop wijzen dat het Kremlin de bui voelt hangen.