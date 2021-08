Onderzoek naar mysterieus 'Havanasyndroom' leverde weinig op

Zorgt verschij­ning van Biden in beige kostuum voor nieuw ‘schandaal’?

6 augustus Amerikaans president Joe Biden gaf vrijdag een persconferentie en dat deed hij in een beige kostuum. Wat is daar opvallend aan? Wel, in 2014 deed toenmalig president Obama hetzelfde tijdens een toespraak over IS. Daar ontstond toen een bizar schandaal rond, de ‘Tan-gate’.