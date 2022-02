Onderzoek naar mishandeling in joodse school in Frankrijk met ook Belgische kinderen

Wie verraadde Anne Frank? Cold case-team van gepensio­neer­de FBI-agent vindt na 5 jaar speurwerk het antwoord

Wie heeft Anne Frank en de zeven andere bewoners van het Achterhuis verraden? Bijna tachtig jaar nadat het Joodse meisje stierf in een concentratiekamp, is er een antwoord op die vraag. Een cold case-team onder leiding van een gepensioneerde FBI-agent boog er zich liefst vijf jaar over. Opmerkelijk: Otto Frank, de vader van Anne, wist meer dan waarschijnlijk wie de nazi’s getipt had. Maar hij deed er na de oorlog alles aan om de naam geheim te houden, omdat de verrader zelf Joods was.

18 januari