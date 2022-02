Onderzoek naar handel met voorkennis oud-topman Orpea

De toenmalige topman Yves Le Masne zou in juli voor 588.000 euro aandelen hebben verkocht, drie weken nadat de Orpea-directie was ingelicht over de nakende verschijning van een boek over wantoestanden in de rusthuizen van de groep. Le Masne werd eind vorige maand uit zijn functie ontheven.

In het boek ‘Les fossoyeurs’ (‘De Doodgravers’) van journalist Victor Castanet is sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. De wantoestanden zouden het gevolg zijn van de zoektocht naar rendement door de groep. Het aandeel van de rusthuisuitbater, die ook in België actief is, nam na de publicatie een duik op de beurs van Parijs.