Onderzoek naar effect coronavaccins bij mensen met bloedziekten

Maaltijdbe­zor­gers in Spanje voortaan "vermoede­lij­ke" loontrek­ken­den

14:51 De Spaanse regering en de sociale partners hebben een akkoord bereikt over de invoering in de arbeidswetgeving van een "vermoeden van loondienst" van maaltijdbezorgers die werken voor Deliveroo of UberEats. Het ministerie van Werk maakte het akkoord bekend.