Onderzoek naar Bolsonaro voor gesjoemel met vaccins, tienduizenden Brazilianen demonstreren

Het Hooggerechtshof gaat daarmee in op een verzoek van de Braziliaanse procureur-generaal. Die opende vrijdag een onderzoek naar de beschuldigingen tegen Bolsonaro nadat een Congreslid de president begin deze week aan de galg praatte. Alles draait rond een bestelling van 20 miljoen dosissen van Covaxin, een vaccin tegen het coronavirus van de Indiase producent Bharat Biotech. Het contract van in totaal 320 miljoen dollar of bijna 270 miljoen euro is onderhandeld via een lokaal Braziliaans bedrijf.

Quote De president heeft niets gedaan nadat hij werd gewaar­schuwd over een gigantisch corruptie­net­werk. Senator Randolfe Rodrigues

Volledig scherm De Braziliaanse president Jair Bolsonaro © AFP

Hoge prijs

Een ambtenaar van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid trok aan de alarmbel nadat hij naar eigen zeggen "onder grote druk" stond het contract te ondertekenen waarin de prijs per dosis veel hoger lag dan gemiddeld. Bovendien zou het contract erg snel ondertekend zijn, nog voor het vaccin officieel was goedgekeurd door Brazilië. De intussen ex-ambtenaar zegt Bolsonaro daarvan op de hoogte te hebben gebracht en ook diens broer, een lid van het Braziliaanse Congres, heeft de president gewaarschuwd, zei hij eerder deze week.

Bolsonaro zelf ontkent dat hij op de hoogte was van de mogelijke onregelmatigheden, maar de hele kwestie wordt intussen wel van nabij onderzocht in een parlementaire onderzoekscommissie naar Bolsonaro's coronabeleid. Er wordt hem plichtsverzuim verweten. “De president heeft niets gedaan nadat hij werd gewaarschuwd over een gigantisch corruptienetwerk bij het ministerie van Volksgezondheid”, fulmineerde senator Randolfe Rodrigues.

Het contract met farmaceut Bharat Biotech is intussen opgeschort. De producent stelt dat de Braziliaanse overheid een normale prijs heeft betaald voor het vaccin en benadrukt dat er geen doses werden geleverd vóór het middel goedgekeurd werd door de lokale geneesmiddelenautoriteit.

Volledig scherm "Uw leven is een dollar waard. Oprotten Bolsonaro!" staat op een van de spandoeken die de demonstranten meedroegen. © AP

Populariteit in vrije val

De populariteit van de president, die zich stilaan moet opmaken voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, is in vrije val sinds het aantal coronadoden in Brazilië boven het half miljoen is gestegen.

“Meer dan 500.000 mensen zijn gedood door deze regering als gevolg van haar bedrieglijk beleid, haar leugens en nu dit absurde corruptieschandaal rond vaccins”, aldus de 47-jarige dokter Patricia de Lima Mendes, één van de manifestanten in Rio de Janeiro.

Het is de derde keer sinds eind mei dat er wordt gemobiliseerd om het vertrek van Bolsonaro te eisen. De manifestanten hekelen zijn aanpak van de coronapandemie. Het virus doodde al meer dan een half miljoen mensen in het land van 212 miljoen inwoners. Enkel in de Verenigde Staten eiste de pandemie nog meer levens.

“Bolsonaro moordenaar”, “Dit is geen negationisme, maar corruptie”, “Vaccins nu!”: het zijn slechts enkele van de slogans op de protestborden tijdens de betoging in het centrum van Sao Paulo. In die metropool kwamen enkele tienduizenden mensen op straat. In Hoofdstad Brasilia hadden demonstranten met rode verf besmeurde nepdollarbiljetten meegenomen. Een dollar per vaccin is namelijk de vermeende meerprijs die het ministerie vroeg per dosis vaccin. De manifestanten spreken dan ook van bloedgeld.

Volledig scherm Demonstranten hadden met rode verf besmeurde nepdollarbiljetten meegenomen. Een dollar is de vermeende meerprijs die het ministerie vroeg per dosis van het vaccin. © AFP

Tijdens de manifestaties waren T-shirts en rode vlaggen van vakbonden en sociale bewegingen te zien, maar vele betogers zwaaiden ook met de Braziliaanse vlag in een poging om het nationale symbool te heroveren op de aanhangers van de extreemrechtse president.

“De mensen zijn overgeschakeld van protest op internet naar straatprotest. De nieuwe eis tot afzetting en de berichten over de corruptiezaak hebben daartoe bijgedragen”, meent Ana Claudia Lima, een 32-jarige sociaal werkster, die aanwezig was in Sao Paulo.

Behalve in Brasilia, Rio en Sao Paulo vonden ook manifestaties plaats in onder meer Belem, Recife en Porto Alegre.

Volledig scherm Demonstranten houden de Braziliaanse vlag vast met de tekst: "522.000 doden, wij zullen dat niet vergeten". © AFP

Afzettingsprocedure

Verscheidene oppositiepartijen hebben woensdag in het parlement een verzoek tot afzetting van de president ingediend. Dat maakt volgens experts weinig kans. Het is namelijk de voorzitter van de Braziliaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers die dat moet beslissen, en die staat te boek als een trouwe bondgenoot van de president. Wel biedt het zijn politieke tegenstanders nieuwe munitie om de president onder vuur te nemen.

