Onderzoek naar belastingen van Hunter Biden

Cruciaal brexitover­leg tussen von der Leyen en Johnson in Brussel van start

20:58 De Britse premier Boris Johnson is aangekomen bij de Europese Commissie in Brussel voor een cruciaal onderhoud met voorzitter Ursula von der Leyen over de toekomstige relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De inzet is groot: forceren de twee leiders geen doorbraak in de geblokkeerde onderhandelingen, dan komt een harde brexit met zware economische gevolgen op 1 januari wel heel dichtbij.