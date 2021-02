Onderzoek naar audio-opname van migranten opgesloten in vrachtwagen: “We gaan dood”

De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken berichten dat zo’n tachtigtal migranten maandag mogelijk opgesloten zaten in een vrachtwagen en in ademnood verkeerden. Dat deelde een medewerker van Immigration and Customs Enforcement (ICE), de politiedienst die zich bezighoudt met immigratie, donderdag mee.

Volgens de medewerker van ICE liepen er maandag in de regio van San Antonio, Texas op het noodnummer 911 berichten binnen van mensen die vast zouden zitten in een vrachtwagen. In een van de oproepen vroeg een man in het Spaans om hulp en zei hij “we gaan dood”. Op de achtergrond was gekreun van andere mensen te horen. In een andere oproep vertelt een man dat een witte vrachtwagen met zo’n 80 mensen aan boord stilstond langs de kant van de weg. “We hebben geen zuurstof”, zei hij.

ICE onderzoekt of het een geval van mensensmokkel betreft. “Op het eerste gezicht gaat het op zijn minst om mensensmokkel”, zegt de medewerker, die anoniem wenst te blijven.

Javier Salazar, sheriff van Bexar County, waartoe ook San Antonio behoort, gaf toelichting bij de audio-opname tijdens een interview met een lokale televisiezender. “Het is hartverscheurend om te horen, omdat je duidelijk op de achtergrond anderen in de vrachtwagen hoort. Ze roepen om hulp in het Spaans en zeggen dat ze geen lucht meer hebben”, aldus de sheriff.

Het aantal migranten dat probeert de grens tussen Mexico en de VS over te steken neemt weer gestaag toe. In januari werden maar liefst 78.000 migranten tegengehouden die illegaal de grens met de VS probeerden over te steken of ze werden teruggestuurd aan grensposten. Dat is een stijging met zes procent ten opzichte van een maand eerder. Aan het begin van de coronapandemie vorig jaar kende het aantal illegale immigranten in de VS een sterke terugval.

