Onderzoek ingesteld naar vermeend pestgedrag van Britse vicepremier

Dominic Raab staat al enkele dagen onder druk. Vandaag maakte hij via Twitter bekend dat hij de Britse premier Rishi Sunak heeft gevraagd om twee officiële klachten tegen hem te laten onderzoeken. De premier heeft daar inmiddels ook mee ingestemd. "Integriteit, professionaliteit en verantwoording afleggen zijn kernwaarden van deze regering. Het is goed dat deze zaken grondig worden onderzocht", aldus de regeringsleider.

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in het Britse parlement, nam Raab het woord over van de premier, die momenteel in Bali de G20-top bijwoont. "Ik zal de aantijgingen weerleggen en ontkrachten", zei hij over de kwestie.

Waar gaat het over?

Een van de klachten dateert uit de tijd dat Raab minister van Buitenlandse Zaken was en de andere uit zijn vorige ambtstermijn als minister van Justitie. Zijn leiderschap wordt omschreven als "kleinerend", "agressief" en "een angstcultuur". In zijn brief aan Sunak zegt Raab dat hij pesten "nooit heeft getolereerd" en altijd heeft geprobeerd om teams op zijn departement te ondersteunen.

Volledig scherm Dominic Raab. © AFP

“Harde baas”

“Hij was gewoonweg niet professioneel, het was een tiran", getuigde personeel volgens de Britse krant ‘The Guardian’. Volgens de tabloid ‘The Sun’ zou Raab zo tijdens een vergadering in een vlaag van woede met tomaten hebben gegooid, wat zijn woordvoerder “nonsens” noemt. De zegsman benadrukt dat “Dominic hard werkt en veel van zijn team en zichzelf eist.”

Voormalig topambtenaar Lord Simon McDonald, die met Raab samenwerkte, beschreef de beschuldigingen in een reactie bij LBC radio als "geloofwaardig”. "Hij was een harde baas", voegde hij toe.

Staatssecretaris afgetreden

Raab is het tweede lid van Sunaks kabinet dat onder vuur komt te liggen wegens beschuldigingen van intimidatie. Vorige week moest staatssecretaris Gavin Williamson aftreden wegens soortgelijke aantijgingen.

