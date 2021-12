Onderzoek in India na oproepen op hindoebijeenkomst om moslims uit te moorden

“Ook al zullen slechts honderd van ons soldaat worden, en twee miljoen van hen doden, dan nog zullen we overwinnen... Het is maar door door te gaan op die weg dat jullie in staat zullen zijn om de ‘sanatana dharma’ te beschermen”, zegt de vrouw. Met die term duiden veel hindoes hun religie aan. De vrouw roept ook op om “te bidden voor Nathuram Godse”, de extremistische hindoe die in 1948 Mahatma Gandhi vermoordde, de vader van de Indiase onafhankelijkheid.

“Aanzetten tot genocide”

Minstens één lid van de partij Bharatiya Janata (BJP) van de Indiase premier Narendra Modi was aanwezig op de bijeenkomst. De hindoenationalistische BJP (‘Indiase Volkspartij’) wordt er sinds haar machtsdeelname in 2014 van beschuldigd dat ze de vervolging van moslims en andere minderheden aanmoedigt. De partij zelf ontkent dat.

Een moslimparlementslid, Asaduddin Owaisi, stelde op Twitter dat de verklaringen in de video “een duidelijk geval van aanzetten tot genocide” zijn. De Indiase regering gaf geen commentaar.

Opkuis

Een andere spreker op de bijeenkomst, Prabodhanand Giri, de leider van een hindoegroepering die zich dikwijls laat fotograferen met vooraanstaanden leden van de BJP, riep op tot een “opkuis”. Hij riep zijn toehoorders op om “bereid te zijn om te sterven of te doden”. “Net zoals in Myanmar moeten de politie, de politici, het leger en elke hindoe in India de wapens opnemen en die opkuis uitvoeren. Er rest ons geen andere optie”, zei hij.

Een derde spreker in de video zegt dat hij betreurt dat hij de vorige premier, Manmohan Singh, van de Congrespartij die momenteel in de oppositie zit, niet heeft gedood. Sing was de eerste sikh die een Indiase regering leidde.

Pluralistisch India

De BJP ontkent dat ze het officieel laïcistische en pluralistische India wil omvormen tot een pure hindoestaat. Maar veel leden van de moslim- en christelijke gemeenschappen in India zeggen dat het aantal aanvallen en bedreigingen is toegenomen sinds Modi aan de macht kwam.

De politie van de staat Uttarakhand, waar de bijeenkomst plaatsvond, zegt dat ze “de zaak onderzoekt”. “Er zullen strenge maatregelen genomen worden tegen de schuldigen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.