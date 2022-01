Onderzoek geopend naar chirurg die röntgenfoto van Bataclan-overlever wou verkopen

Beelden tonen wervelwind tijdens sneeuwval in Grieken­land, weten­schaps­jour­na­list Martijn Peters: “Echt spektakel”

Een groot deel van Griekenland, en zelfs het eiland Kreta, ligt onder een laag sneeuw. “Het ongewone weerbeeld in Griekenland is te wijten aan het koufront Elpis”, vertelt wetenschapsjournalist Martijn Peters. Het koufront zorgt ervoor dat de temperaturen zakken tot zelfs onder de -10 graden. Daarnaast is er een waterhoos gespot op het eiland Skopelos. “Als de wervelwind zoals hier aan land gaat, dan krijg je een echt spektakel wanneer de sneeuw omhoog wordt gezogen”, aldus Martijn.

11:33