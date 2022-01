Onderzoek bestorming Capitool: commissie dagvaardt Trumps oud-advocaat Giuliani

Wanhopige moeder zoekt in Panama naar Raphaël (10) nadat zijn Belgische vader hem ontvoerde

De Duitse Melanie Brandauer (45) doet er alles aan om haar zoon weer bij zich te hebben. Ze is nu zelfs naar het verre Panama in Midden-Amerika afgereisd om te zoeken naar Raphaël (10), die is ontvoerd door haar Belgische ex-man Koen. Deze laatste is gekant tegen de coronavaccinatie van zijn zoon en zou hem daarom hebben meegenomen.

18 januari