Onderzeese vulkaan bij Vanuatu uitgebarsten, voorlopig geen tsunamiwaarschuwing

In de buurt van de eilandstaat Vanuatu in de Stille Oceaan is een onderzeese vulkaan uitgebarsten. De East Epi rommelt al sinds woensdagochtend plaatselijke tijd en spuwt as en gas in de lucht, meldde Radio New Zealand. Het luchtverkeer en schepen hebben het bevel gekregen om het gebied te vermijden, maar er is nog geen tsunamiwaarschuwing van kracht.