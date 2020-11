Ondernemingen kunnen steunmaatregelen corona aanvragen via website FOD Financiën

IN KAART. Zo evolueerde het coronavi­rus in alle Belgische gemeenten sinds 1 oktober

13:43 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus neemt in alle regio's verder af, na de zware piek van enkele weken geleden. Onderstaande animatie toont de verspreiding van het coronavirus sinds 1 oktober per Belgische gemeente. De piek is in elk geval voorbij, maar dat betekent niet dat alles ondertussen alles ook weer in kannen en kruiken is: de overgrote meerderheid van de gemeenten kleurt nog altijd donkerrood.