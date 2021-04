Onderkoelde vreugde in VS: “Meer dan één vonnis in één rechtszaak nodig”

Als de rechter drie maal 'schuldig' heeft gezegd, klinken niet alleen voor de rechtbank in Minneapolis vreugdekreten. Het gejuich galmt ook bijna 2.000 kilometer verderop, op een New Yorks plein waar zich geregeld boze burgers verzamelen om te protesteren tegen het politiegeweld dat vooral zwarte burgers zo vaak treft. De uitspraak in het proces tegen Derek Chauvin wordt in de hele VS gezien als een doorbraak in een rechtssysteem dat altijd coulant is geweest voor agenten die dodelijk geweld gebruiken. Een paar New Yorkers slaken oerkreten, er wordt gejoeld en geklapt. "Ik heb twee zwarte zoons, ik hoop dat ze zich nu wat veiliger kunnen voelen", zegt Valerie Campbell, een moeder en oma uit Brooklyn die vanaf haar bankje op het plein even mee applaudisseert als ze hoort dat Chauvin schuldig is bevonden. "Kijk hoe iedereen hier reageert. Deze uitspraak zou tot verandering kunnen leiden."