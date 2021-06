Onderhandelingen om nucleaire deal te redden, gaan verder: Washington heft sancties tegen Iran op

Enorme brand in Iraanse olieraffi­na­de­rij

2 juni In Iran is een enorme brand uitgebroken in een olieraffinaderij aan de zuidrand van de hoofdstad Teheran. Volgens de autoriteiten zijn er geen gewonden gevallen en lijkt sabotage niet de oorzaak. Dat zou mogelijk de explosie van een tank of pijpleiding met vloeibaar gas zijn.