Onderhandelingen nucleaire deal Iran in Wenen hervat

Zuid-Afrikaanse parlements­ge­bouw deels verwoest door brand

Het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad is zondag getroffen door een zeer grote brand. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN is een stuk dak ingestort en de zaal waar het lagerhuis vroeger was gehuisvest, is verwoest. Ook het gedeelte waar het parlement tegenwoordig zit is volgens een woordvoerder compleet afgebrand. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Zuid-Afrikaanse parlementsleden zijn momenteel met kerstreces.

2 januari