Onderhandelingen Iraans kernakkoord hernemen donderdag in Brussel

Euromillions Fransman wint Euromilli­ons-superjack­pot van 220 miljoen euro

16 oktober Een gelukkige Fransman kan zijn weekend goed inzetten als winnaar van de Euromillions-superjackpot van maar liefst 220 miljoen euro, de grootste prijs die ooit al in Europa is gewonnen. De historische winnaar of winnares heeft nu zestig dagen om zich te melden bij het Franse loterijbedrijf ‘Française des Jeux’ (FDJ).