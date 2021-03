Onderhandelaar Nederlandse formatie moet gesprekken verlaten na positieve coronatest, haar aantekeningen zijn zichtbaar op persfoto

Zo wordt onder meer gerept over een mogelijke kabinetspositie voor Wopke Hoekstra, leider van het christendemocratische CDA. Zijn partijgenoot Pieter Omtzigt zou een ‘functie elders’ moeten krijgen. Ook staat er ‘linkse partijen hielden elkaar niet echt vast’ in het document.



Verder is een meerderheid in de Eerste Kamer (min of meer vergelijkbaar met de Belgische Senaat, red.) voor geen enkele partij ‘echt een must’ is. Deze pijnlijke uitglijder kan een bom onder de pre-formatie in Nederland leggen.