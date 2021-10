Ondanks ‘wereldrecord lockdown’ recordcijfers in Australische deelstaat Victoria

Momenteel liggen meer dan 500 inwoners van Victoria in verband met Covid-19 in de ziekenhuizen, waarvan ongeveer 100 op intensieve zorgen, aldus regionaal premier Daniel Andrews. Zesenzestig procent van de patiënten was niet gevaccineerd, 28 procent had één vaccindosis gekregen en zes procent was volledig gevaccineerd. "De cijfers spreken duidelijke taal", aldus de politicus. "Als je ingeënt bent, is de kans veel kleiner dat je ernstig ziek wordt en in het ziekenhuis belandt."