Ondanks regenval breiden branden in westen van Canada uit

Extreme bosbranden in Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika in 2022

De totale uitstoot van bosbranden wereldwijd blijft afnemen. Dat blijkt uit gegevens van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), een Europese dienst die gegevens en informatie verschaft over de samenstelling van de atmosfeer. Wel was er een aanzienlijke toename in sommige regio's in Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika.