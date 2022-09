Ondanks recordhittegolf vermijdt Californië stroompannes nadat inwoners aangespoord werden om energie te besparen

Amerikaan­se klimaatge­zant hoopt dat de COP27-conferen­tie de “energie” zal losmaken om “wereld te redden”

De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry hoopt dat de VN-wereldklimaatconferentie (COP27) die in november in Sjarm el-Sjeikh is gepland, “de energie kan ontketenen die we nodig hebben om de wereld te veranderen” . Hij heeft dit woensdag gezegd tijdens een voorbereidende bijeenkomst met vertegenwoordigers van 24 Afrikaanse landen in Egypte .

