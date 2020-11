Ondanks nieuwe recordcijfers nemen Amerikanen massaal vliegtuig om Thanksgiving te vieren

321.000 sterfgevallen

Het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) vreest dat er een serieuze extra opportuniteit wordt gegeven aan het coronavirus om zich verder doorheen het land en tussen generaties te verspreiden. Het totale coronadoden in de VS ligt momenteel op meer dan 262.000 overlijdens. Tegen 19 december is dit aantal in een gunstig scenario opgelopen tot ‘slechts’ 294.000. In het slechtste scenario gaat het CDC uit van 321.000 sterfgevallen. “De huidige Thanksgiving Day-piek is misschien maar klein bier in vergelijking wat ons mogelijk met kerst te wachten staat”, zei infectioloog Michael Olsterholm (Universitey of Minnesota) aan CNN.