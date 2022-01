Ondanks Nederlands vuurwerkverbod toch dubbel zoveel slachtoffers als vorig jaar

Update Ook na ontslag Kazachse regering blijft massa betogers proteste­ren tegen hoge gasprijzen: demonstran­ten bestormen overheids­ge­bouw

Een groep demonstranten is het hoofdgebouw van het stadsbestuur van Almaty binnengedrongen. De financiële hoofdstad van Kazachstan, in het zuidoosten, is in de greep van ongekende onrust na de verhoging van de gasprijzen. De voorbije dagen vonden er in verschillende steden en dorpen van het autoritair geregeerde land protesten plaats met duizenden deelnemers. Minstens 200 mensen werden gearresteerd, en 95 agenten raakten gewond, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Intussen heeft de regering aangekondigd te zullen aftreden. Volgens de Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev zouden er eveneens doden gevallen zijn.

