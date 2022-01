Ondanks lockdown nu al winkels en horeca geopend in Nederlandse Valkenburg

In de Nederlandse gemeente Valkenburg zijn de cafés, restaurants en winkels vrijdag opengegaan, ondanks de nog altijd geldende lockdownregels in Nederland. Heel wat mensen zitten in het centrum op een terras. De actie wordt gedoogd door de burgemeester van het Limburgse stadje.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.



De Nederlandse eerste minister Mark Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers geven vrijdag om 19.00 uur een persconferentie over de coronamaatregelen. Volgens Nederlandse media zullen de maatregelen versoepelen. Na een bijna vier weken durende harde lockdown zouden de coronaregels voor de kleinhandel, de contactberoepen, sport en het hoger onderwijs vanaf zaterdag iets losser worden, al zullen er wel beperkingen blijven gelden.

Protest

Maar horeca en cultuur zouden volgens mediaberichten wel gesloten blijven, wat tot heel wat ongenoegen leidt. In Valkenburg, een tiental kilometer voorbij de Belgische grens, hebben horeca en winkels daarom de deuren geopend uit protest. De actie, die tot 16.00 uur loopt, wordt ook erkend door burgemeester Daan Prevoo. Volgens hem gaat het om een demonstratie, en is dat een grondrecht. Er zal niet worden ingegrepen, zolang er mondmaskers worden gedragen wanneer dat moet en de afstandsregels gerespecteerd worden.



Ook op andere plaatsen in het zuiden van Nederlands Limburg is er protest. Zaterdag zullen in vijftien gemeenten in die regio de horeca en cultuurinstellingen de deuren kunnen openen van 10.00 tot 20.00 uur.

Volledig scherm Burgemeester Daan Prevoo loopt door het centrum van Valkenburg. © ANP

"We zien dat de bestrijding van de pandemie ertoe leidt dat het water bij sommige ondernemers en verenigingen tot aan de lippen staat. Onder andere de grensligging maakt de situatie in Zuid-Limburg extra schrijnend", zeggen de burgemeesters van onder meer Maastricht, Kerkrade, Heerlen en Sittard-Geleen. Heel wat Nederlanders trokken de voorbije weken naar België of Duitsland om te gaan shoppen, of voor een bezoek aan een café of restaurant.

Daarnaast zijn ook de winkels en horeca in Alblasserdam, in de provincie Zuid-Holland, vrijdag opengegaan. Het gaat in totaal om een dertigtal zaken. Ook hier knijpen de autoriteiten een oogje dicht. Er worden waarschuwingen uitgedeeld, maar geen boetes. Er is wel afgesproken dat de acties aan het eind van de dag voorbij moet zijn.

Volledig scherm Burgemeester Daan Prevoo spreekt Nederlandse media toe. © ANP

Volledig scherm Beeld uit Valkenburg. © ANP

Volledig scherm Beeld uit Valkenburg. © ANP

Volledig scherm Beeld uit Valkenburg. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.