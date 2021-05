Ondanks hoge vaccinatiegraad zien Britten mogelijke derde golf opdoemen in de cijfers: “Verder versoepelen is een risico”

Britse experts maken zich grote zorgen over de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen in het land. Het aantal nieuwe besmettingen is op dit moment het hoogst sinds maart, en wetenschappers vrezen dat dit het begin kan zijn van een derde golf.

Op 21 juni wil de Britse regering de laatste coronamaatregelen opheffen. Dan zouden alle beperkingen op optredens, trouwfeesten en andere evenementen worden opgeheven, en gaan onder meer ook de nachtclubs weer open. Twee weken geleden werd al een groot deel van de beperkingen opgeheven en mochten Britten onder meer weer binnen naar de pub, meer mensen thuis ontvangen, en was knuffelen niet langer verboden.

Het lossen van de laatste maatregelen komt volgens experts echter veel te snel. Ze vrezen immers dat er een derde golf voor de deur staat, of misschien zelfs al begonnen is.

Gisteren werden er 3.240 nieuwe besmettingen vastgesteld, en al vijf dagen op rij steeg het aantal nieuwe gevallen boven de 3.000. Het aantal nieuwe besmettingen ligt daarmee weer op het niveau van midden april, en elke stijging in het aantal ziekenhuisopnames kan de Britse gezondheidsdienst NHS in ernstige problemen brengen, klinkt het bij de Britse krant The Guardian. Er is namelijk een enorme achterstand in de behandeling van niet-Covidpatiënten.

Oprukkende Indiase variant

Hoewel het Verenigd Koninkrijk al bijna 80 procent van de volwassenen een eerste prik heeft bezorgd, leeft de vrees dat de oprukkende Indiase variant die inspanning deels teniet zal doen. Voorlopig vertaalt het aantal nieuwe besmettingen zich nog niet in een toename van het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens, maar het is nog maar de vraag of dat zo zal blijven.

Pandemiemodellen voorspelden al een opflakkering in het aantal infecties, nog voor de Indiase variant in het VK werd aangetroffen. Wanneer de beperkingen worden opgegeven, kan het virus zich gemakkelijker verspreiden onder de miljoenen mensen die nog niet gevaccineerd zijn. De Indiase variant is bovendien veel besmettelijker en deels resistent tegen de vaccins, zo bleek uit onderzoek van Public Health England. Dat doet de vrees voor een derde golf die de gezondheidszorg overweldigt toenemen.

Volledig scherm De Britse premier Boris Johnson eerder deze maand tijdens een bezoek aan een vaccinatiecentrum in Londen. © AFP

De Britse regering wil niet speculeren over de haalbaarheid van haar plan om op 21 juni de maatschappij volledig open te gooien. Ook de minister die verantwoordelijk is voor de vaccinatiecampagne, Nadhim Zahawi, wou niets lossen over het eventuele behoud van de mondmaskerplicht en de verplichting om zoveel mogelijk thuis te werken. Nog de hele maand juni thuiswerken, zou volgens experts nochtans logisch zijn omdat het de contacten tussen mensen aanzienlijk beperkt.

De regering zal op 14 juni communiceren over de gepande versoepelingen, zei Zahawi aan de Britse openbare omroep BBC. “We zullen naar de data kijken en die delen met het land”, klonk het. “Het zou compleet verkeerd zijn als ik nu zou beginnen speculeren. Op dit moment hebben we nog onvoldoende gegevens. Er zijn delen in het land waar er geen Indiase variant is en alles behoorlijk stabiel is, in andere delen van het land is de Indiase variant bezig de Britse te vervangen.”

‘Mirakel nodig’

Ongeveer driekwart van de nieuwe coronagevallen in het VK is te wijten aan de Indiase variant. Om die reden gelooft professor Martin McKee van de London School of Hygiene and Tropical Medicine dat de derde golf al begonnen is.

Quote Wat we hier zien, zijn de eerste tekenen van een nieuwe golf. Professor Ravi Gupta van de Universiteit van Cambridge

“We zien nu al dat de huidige maatregelen niet kunnen voorkomen dat het aantal nieuwe gevallen in grote delen van het land sterk stijgt. Dit lijkt er heel erg op dat we nu aan het begin van de derde golf staan”, zegt hij aan The Guardian. “Tenzij er een mirakel gebeurt, is nog meer versoepelen in juni een enorm risico. De stijging in het aantal nieuwe besmettingen die we nu zien, zou zelfs moeten zorgen voor een herziening van de meest recente versoepelingen.”

Ook andere experts waarschuwen voor een derde golf. “Als de dingen gaan lopen zoals ik denk dat ze gaan lopen, zullen we een derde golf krijgen. En het zal een grote golf zijn met veel besmettingen, overlijdens en ernstig zieken”, waarschuwde professor Ravi Gupta van de Universiteit van Cambridge eerder. Volgens hem is de derde golf intussen begonnen. “Er is een exponentiële groei in het aantal nieuwe gevallen en zeker driekwart daarvan is te wijten aan de Indiase variant”, zei hij vanmorgen op BBC Radio 4. “Natuurlijk is het aantal gevallen op dit moment nog relatief beperkt, maar alle golven starten met een laag aantal besmettingen dat suddert op de achtergrond en vervolgens explodeert. Wat we hier zien, zijn de eerste tekenen van een nieuwe golf.”

‘Vals gevoel van veiligheid’

Gupta waarschuwt ook voor een “vals gevoel van veiligheid”, nu bijna de helft van de Britten twee prikken heeft gekregen. Volgens hem is het dan ook beter om de versoepelingen met een paar weken uit te stellen, zodat er meer informatie kan worden verzameld over de Indiase variant.

Volgens epidemioloog William Hanage van de Universiteit van Harvard is de huidige aanpak van de Britse regering niet genoeg om een derde golf te voorkomen. “De enige vraag is nu wat de gevolgen gaan zijn op gebied van ziekenhuisopnames en overlijdens”, zegt hij aan The Guardian. “Maar een volledige heropening in juni is niet compatibel met het virus onder controle houden.”

Volledig scherm Een bordje aan een pub in Londen. © EPA

Bekijk ook: