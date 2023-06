Ondanks deal met Moskou loopt strafrechtelijk onderzoek naar Prigozjin door, onduidelijk waar hij nu is

Het strafrechtelijk onderzoek in Rusland naar Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin loopt volgens Russische media nog gewoon, ondanks de deal die Prigozjin sloot met het Kremlin. Het is niet duidelijk waar de muitende Wagnerbaas zich bevindt. Hij werd zaterdagavond voor het laatst gezien.

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin botste in de afgelopen maanden herhaaldelijk met de Russische defensietop en haalde publiekelijk hard uit naar onder andere defensieminister Sergej Sjojgoe. De machtsstrijd tussen Prigozjin en de defensietop escaleerde vrijdag tot een regelrechte rebellie. Prigozjin stuurde duizenden huurlingen vanuit Oekraïne de grens met Rusland over en liet ze oprukken richting Moskou, om verhaal te halen over een vermeende aanval van het Russische leger op Wagner in Oekraïne.

Prigozjin nam bij zijn gewapende muiterij tegen de Russische legerleiding onder meer militaire infrastructuur in de Russische stad Rostov aan de Don over en zijn Wagnertroepen rukten over een snelweg op richting Moskou. Toen zij op zo’n 200 kilometer van de Russische hoofdstad waren, stopte de kortdurende opstand abrupt. De huurlingen maakten rechtsomkeert op bevel van hun baas. Er bleek een deal gesloten met het Kremlin.

Wit-Rusland

Prigozjin ging onder bemiddeling van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko akkoord met een de-escalatievoorstel van het Kremlin, naar eigen zeggen “om een bloedbad te voorkomen”.

Volgens het Kremlin werd er onder meer afgesproken dat de Wagnerbaas zich zal vestigen in Wit-Rusland.

Moskou maakte ook bekend dat Prigozjin en zijn troepen niet worden vervolgd voor de kortstondige opstand. Een deel van de Wagner-troepen die beslisten niet deel te nemen aan de opstand, zullen door het akkoord contracten met het Russische ministerie van Defensie kunnen tekenen.

Verder is het onduidelijk wat er nog precies in de overeenkomst staat. Wat de Wagnerleider in de toekomst gaat doen, is ook niet geweten.

Opvallend: het strafrechtelijk onderzoek naar Prigozjin loopt nog, ondanks zijn deal met het Kremlin, melden Russische media vandaag.

Waar is Prigozjin nu?

Prigozjin zelf heeft sinds zaterdag niks meer van zich laten horen. Het is onduidelijk waar hij verblijft, en of hij op weg is naar Wit-Rusland. Hij vertrok zaterdagavond in een auto uit Rostov aan de Don. Op beelden is te zien hoe een aantal inwoners van de stad hem toejuicht en de hand schudt.

“Niet nog meer schurken nodig”

De verbannen Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja vreest alvast meer onrust in haar land als Prigozjin zich daar vestigt. “Oorlogsmisdadiger Prigozjin naar Wit-Rusland halen betekent meer instabiliteit in het land”, schrijft ze op Twitter. “Wit-Rusland heeft niet nog meer criminelen en schurken nodig, maar gerechtigheid, vrijheid en veiligheid voor ons volk.”

“Grote strategische fout”

De muiterij van de Wagner-huurlingen wordt door het Westen gezien als een directe uitdaging voor het gezag van de Russische president Vladimir Poetin. Volgens NAVO-topman Jens Stoltenberg bewijst het dat de invasie in Oekraïne een “grote strategische fout” was van Poetin. “Dit bewijst dat de oorlog de macht van Rusland doet kraken”, klinkt het bij EU-buitenlandchef Josep Borrell.

