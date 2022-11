Ondanks controverse wil Kanye West toch voor presidentschap gaan in 2024

Ye vertelt ook dat hij Donald Trump vroeg of hij zijn running mate wilde worden. Volgens hem begon Trump tegen hem te roepen toen hij het vroeg. “Hij zei dat ik sowieso ging verliezen”. Ye deed in 2020 al een gooi naar het presidentschap, maar kreeg toen een zeer bescheiden 70.000 stemmen.

Zijn vorige deelname was pas zeer laat pas in gang gezet. Hij hield slechts één rally, waarin hij in tranen uitbarstte toen hij over abortus sprak, en financierde maar twee televisiespots. Uiteindelijk was hij slechts in 12 staten kandidaat. De rapper suggereerde dat hij voor zijn kandidatuur voor 2024 alt-right commentator Milo Yiannopoulos als campagnemanager heeft aangetrokken.