Ondanks 3.000 coronadoden per dag ging Mike Pence skiën in december, kostenplaatje: 757.500 dollar aan beveiliging alleen

Mike Pence en alle andere Amerikanen kregen in december de raad om niet-essentiële reizen te laten wegens de bloedrode dagrecords in de weken na Thanksgiving. 3.000 coronadoden per dag was toen geen uitzondering. Toch heeft de vicepresident onder Donald Trump dit er niet van weerhouden om te gaan skiën in Vail (Colorado). Kostenplaatje? Qua beveiliging alleen al meer dan 757.500 dollar (een flinke 627.000 euro) aan belastinggeld.