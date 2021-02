Onbemande Starship testraket van SpaceX explodeert bij landing

Ondanks een geslaagde lancering en vlucht is de onbemande Starship testraket van SpaceX er opnieuw niet in geslaagd om veilig te landen op de basis in de Amerikaanse staat Texas. Ook in december 2020 liep het al eens mis.

Het nieuwe prototype van Starship, de SN9 - onder meer bedoeld voor missies naar Mars - deed het nochtans goed tijdens de lancering en de testvlucht. Maar vervolgens liep het faliekant af. In video’s is te zien hoe de raket met een enorme vuurbal explodeert bij de landing.

De SN9-raket, die werd aangedreven door drie van de nieuwe door SpaceX ontwikkelde Raptor-motoren, bereikte een hoogte van 10 kilometer. De raket draaide vervolgens op zijn zij, maar raakte daarna in vrije val. Het was de bedoeling dat de raket terug zou draaien om verticaal te landen, maar dat is dus niet gelukt.

“We hadden weer een geweldige vlucht”, zei een SpaceX-omroeper op livebeelden die online werden uitgezonden. “We moeten wel nog even aan die landing werken”, voegde hij eraan toe.

SpaceX heeft al heel wat prototypes gemaakt voor Starship, waarvan een groot deel de tests niet overleefde. De raket was goedgekeurd voor de lancering vanuit Boca Chica (Texas) door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Die had onlangs vastgesteld dat de vorige lancering in strijd was met de voorwaarden van de toestemming.

De raket, zo hoog als een een flat van zestien verdiepingen, is ontwikkeld om mensen en 100 ton vracht te vervoeren voor missies naar Mars en de maan. SpaceX is een project van miljardair Elon Musk, onder meer de baas van Tesla.

Commerciële ruimtevlucht

SpaceX wil eveneens een volledige commerciële ruimtevlucht uitvoeren. Alle plaatsen aan boord worden verkocht aan mensen die er het geld voor over hebben. Dat zou de eerste missie in die soort zijn. Er zijn eerder ruimtetoeristen geweest, maar die gingen mee met professionele astronauten en legden daar miljoenen dollars voor op tafel. De missie heeft de naam Inspiration4 gekregen. Op zijn vroegst eind dit jaar is de lancering.

