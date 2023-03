Onbekend werk van kunstschilder Jackson Pollock ontdekt tijdens politie-inval in Bulgarije

8 jaar cel voor diefstal twee schilderij­en Vincent Van Gogh en Frans Hals

In Nederland is de 59-jarige Nils M. in beroep opnieuw veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor het stelen van twee wereldberoemde schilderijen van Vincent van Gogh en Frans Hals. De doeken zijn miljoenen euro’s waard en werden in 2020 gestolen uit twee musea in Laren (Noord-Holland) en Leerdam (Utrecht). De schilderijen zijn nog steeds spoorloos.